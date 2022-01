Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: காதல் திருமணம் செய்துகொண்ட கன்னிகா, கணவன் மற்றும் குடும்பத்தோடு செய்த செயல் வைரலாக பரவி வருகிறது.

ஞாபகம் வருதே...ஞாபகம் வருதே... கணவனின் சந்தோஷத்தை மீண்டும் கொண்டுவந்த கன்னிகா

கணவரின் சாதனைகளை பலருக்கும் தெரியப்படுத்துவது தான் இவருடைய முயற்சி என்று தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் அனைவருக்கும் விளங்க வைத்துள்ளார்.

சோகத்தின் மறு உருவமாய் சஞ்சீவ்.. வெளியே வந்த முதல் நாளே இப்படி அக்கப்போரா??

English summary

The act of a romantic married virgin with her husband and family is spreading virally.She has now made it clear to everyone on the social networking site that her attempt is to make her husband's achievements known to many.