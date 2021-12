அதுக்குள்ள குழந்தை பற்றியே எல்லோரும் கேட்கிறார்கள்... கண்கலங்க வைத்த கன்னிகா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: திருமணம் முடிந்து ஒரு சில மாதங்களுக்குள் பார்ப்பவர்கள் பலர் கேட்கும் கேள்வியால் மனத்தொடிந்து போயிருக்கிறார் கன்னிகா ரவி.

பலர் இப்படித்தான் அநாகரீகமாக நடந்து கொள்கிறார்கள் என்று தன்னுடைய வருத்தத்தை வேதனையோடு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Kannika Ravi is heartbroken by the question asked by many who see her within a few months of her marriage.He lamented that many people behave in such an indecent manner.