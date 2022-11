திருமணம் ஆன இரண்டே மாதத்தில் கணவரின் செயலால் நொந்து போன மகாலட்சுமி.. இது தவறான முடிவு!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் திருமணம் முடிந்த மகாலட்சுமி தன்னுடைய கணவர் சமூக வலைத்தளத்தில் செய்து செயலை நினைத்து நொந்து போய் கருத்து ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

இரண்டு மாதங்களுக்குள் மகாலட்சுமி மற்றும் ரவீந்தர் இடையே இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்று ரசிகர்கள் கருத்து கூறி வருகிறார்கள்.

புது கார் வாங்கிய சந்தோஷத்தை விடவும், இதுதான் முக்கியம்.. மகாலட்சுமி வெளியிட்ட மகிழ்ச்சியான பதிவு

English summary

Mahalakshmi, who recently got married, has posted a comment on her husband's social media account after thinking about the act. Fans are commenting that no one expected such a problem between Mahalakshmi and Ravinder within two months.