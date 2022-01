ராஜூக்காக செந்தில் செய்த செயல்... ரசிகர்களின் கருத்து என்ன தெரியுமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இருக்கும் ராஜுவுக்கு அவருடன் சீரியலில் ஒன்றாக நடித்த மிர்ச்சி செந்தில் செய்த செயல் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.

பிக்பாஸ் முடிய இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் மட்டுமே இருக்கும் நிலையில் செந்தில் ரசிகர்களிடம் சமூகவலைத்தளத்தில் அன்பு வேண்டுகோள் வைத்துள்ளார்.

English summary

The action taken by Mirchi Senthil, who co-starred with him in the serial, has captivated the fans for Raju who is inside the Bigg Boss house.Senthil has made a love appeal to fans on social media just a few days before the end of Bigg Boss.