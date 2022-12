கடைசி நேரத்தில் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் விஜயகாந்தின் திரைப்பட கதை.. கவனிச்சிங்களா?வேற வழி இல்லையாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் தற்போது விஜயகாந்த் நடித்த சின்ன கவுண்டர் திரைப்படத்தை காப்பி அடித்ததாக ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

அடிக்கடி பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் பல திரைப்படங்களை காப்பி அடிப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் குவிந்து வருகிறது.

கண்ணம்மாவின் மனதை மாற்றுவதற்காக பாரதி விஜயகாந்த் ஆக மாறி இருக்கிறார் என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்க்கிறார்கள்.

கண்ணம்மாவிடம் பாரதியின் கடைசி முயற்சி.. ஹேமாவின் பிடிவாதம் .. வெண்பாவின் நடிப்பு..எதிர்பாராத முடிவு

English summary

Fans are making noise that Vijayakanth starrer Chinna Gounter has been copied from Bharathi Kannamma serial which is being aired on Vijay TV.Allegations of copying many movies from Bharathi Kannamma serial have been piling up.Netizens speculate that Bharthi has become Vijayakanth to change Kannamma's mind.