இதற்கெல்லாம் விவாகரத்தா..!! புலம்பிய ரவீந்தருக்கு அறிவுரை கொடுக்கும் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர் திருமணத்திற்கு பிறகு இன்ஸ்டாகிராம் லைவில் தன்னுடைய ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்துள்ளார் அதுதான் தற்போது சர்ச்சையை கிளப்பி இருக்கிறது.

காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட ரவீந்தர் தன்னுடைய மனைவியை பற்றி சமூக வலைதளத்தில் பேசியது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறதாம்.

தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர் தனது மனைவியான சின்னத்திரை நடிகை மகாலட்சுமி நடிக்கும் சீரியலை நான்கு நாட்கள் தொடர்ந்து பார்த்தால் டைவர்ஸ் பண்ணி விடுவேன் என்பது போல என்று கூறி இருப்பதாராம் அது தான் இப்போது நெட்டிசன்களால் கலாய்க்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Netizens are trolling the producer Ravinder for saying that he will divorce his wife if he keeps watching the serial starring Mahalakshmi.