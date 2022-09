இதை எதற்கு போஸ்ட் போட்டாங்க மகாலட்சுமி... அந்த போட்டோக்கு இப்படி ஒரு பாடலா!! வருத்தத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை ஆன மகாலட்சுமி தற்போது தன் கணவரோடு கட்டி அணைத்தபடி இருக்கும் புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

கணவர் ரவீந்தர் மீது மகாலட்சுமி வைத்திருக்கும் அன்பை இப்படியா? ?புகைப்படத்தில் வெளியிட வேண்டும் என்று நெட்டிசன்கள் கருத்தை வெளியிட்டு வருகிறார்கள்.

திருமணம் செய்து கொண்ட கணவன் மனைவி அன்பாக இருந்தால் அது தப்பில்லை என்று மகாலட்சுமியின் ரசிகர்கள் நெட்டிசங்களிடம் கருத்து மோதலில் ஈடுபட்டு வருகிறார்களாம்.

English summary

Mahalakshmi has been posting some close-up photos of her beloved husband on her Instagram page. When they saw this, as usual, the netizens were not able to tolerate this, and they were making fun of Manny.