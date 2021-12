தனுஷ், அருண் மாதேஸ்வரன் கூட்டணியில் புது படம்... அடுத்த புதுப்பேட்டை ஆக இருக்குமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தனுஷின் அடுத்த படம் பற்றிய செய்தியும்.. கதைக்களம் பற்றிய கருத்தும் சமூக வலைதளங்களில் ஹாட்டாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

ஏற்கனவே இரண்டு வருடங்களுக்கு நடிப்பதற்கு தேவையான அளவு தனது கால்ஷுட் டைரியை ஃபுல் பண்ணியிருக்கும் தனுஷ், இந்தப்படத்தில் எப்போது நடிக்க ஆரம்பிப்பார் என்று ரசிகர்கள் இப்பொழுதே ஆர்வமாக எதிர்பார்க்க தொடங்கிவிட்டனர்.

ஏனென்றால் இந்தப் படம் கதைக்களமும்..இயக்குனரும் அப்படி..!!

English summary

News of Dhanush's next film and storytelling has been circulating hotly on social media.Dhanush, who has already completed his Callshoot Diary enough to star in two years, is now eagerly awaited by fans as to when he will start starring in the film.