பாண்டியன் ஸ்டோரில் பாதகமான செயல்...பாவம் முல்லை...உச்சுக் கொட்டும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலின் லேட்டஸ்ட் புரோமோ ரசிகர்களை பீல் பண்ண வைத்துள்ளது.

என்ன...இது திடீரென்று இப்படி எதிர்பாராத ட்விஸ்ட் வைத்து விட்டார்களே என்று பலரும் கூறிவருகின்றனர்.

English summary

The latest promo of the Pandian Store serial has kept fans feeling. Many people are saying that this has suddenly put such an unexpected twist.