எனக்கு 20 உனக்கு 28... காதல் நினைவுகளை பகிர்ந்த அர்ச்சனா...வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: திருமணத்திற்கு முன்பு நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த பிறகு எடுத்த புகைப்படங்களை அர்ச்சனா வெளியிட்டுள்ளார்.

அர்ச்சனாவின் பழைய புகைப்படங்களை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் லைக் பட்டனை தெறிக்க விட்டு வருகின்றனர்.

சூப்பர் ஸ்டார் எங்கே? உலக நாயகன் எங்கே? தல-தளபதி எங்கே? சூர்யா என்ன தனிமரமா; அருணன் நச் கேள்வி!

காதலோடு எடுத்த புகைப்படங்களுக்கு கலக்கலான கேப்ஷன் கொடுத்திருக்கிறார் அர்ச்சனா.

English summary

Archana posted pictures of herself with her husband on social media before marriage. It has been shared by his fans.