ஈபிள் டவரை கவர் பண்ணி டிடி போட்ட போஸ்ட்...கமெண்டகளை கொட்டும் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: வெளிநாடு சென்ற இடத்தில் போட்டோ ஷூட் எடுத்த டிடியின் போட்டோக்கள் வைரலாகி வருகிறது.

ஈபிள் டவர் முன்பு நின்று கொண்டு அதை பற்றி விளக்கமாக கேப்ஷன் போட்ட டிவிக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிகின்றது.

பல நாட்களுக்குப் பிறகு இவருடைய லேட்டஸ்ட் போட்டோவை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் லைக்குகளை குவிக்கின்றனர்.

DD, who is on a tour of Paris, took a photo in front of the Eiffel Tower and posted it on Instagram. He has also made a detailed caption to his fans about the Eiffel Tower.