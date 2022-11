ரோஜா சீரியல் கதாநாயகி பிரியங்காவின் கண்ணீர் பதிவு "இது முடிவல்ல” உருக்கமான வார்த்தைகள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ரோஜா சீரியலின் கதாநாயகி பிரியங்கா நல்கரி, சமூக வலைத்தளத்தில் உருக்கமான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

கன்னட நடிகை தமிழில் நடித்த முதல் சீரியலில் நான்கு வருடங்களுக்கு மேலாக ரசிகர்கள் கொடுத்த ஆதரவின் காரணமாக தான் கற்றுக்கொண்டவைகளையும், அன்பையும் பற்றி நெகிழ்ச்சியாக பேசி இருக்கிறார்.

English summary

Priyanka Nalkari, the heroine of Roja serial which is being aired on Sun TV, has published a warm post on social media.The Kannada actress has spoken passionately about what she has learned and loved because of the support given by her fans for more than four years in her first serial in Tamil.