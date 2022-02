மீண்டும் அந்த இடத்திற்கே வந்த புகழ்..பழசு மட்டும் மாறலையே.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: புகழ் மீண்டும் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் அறிமுகமாகியிருக்கிறார்.

மூன்றாவது சீசனில் புகழ் எப்போது வருவார் என்று எதிர்பார்த்த ரசிகர்களுக்கு தற்போது மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைத்திருக்கிறது.

ஒரே பாட்டு மூலமாக...கிரஸ்ஸாக வலம் வந்தவர்...குக் வித் கோமாளியில் அறிமுகம்.. இனி இவர் தான் அவரா??

English summary

pugazh is back on the Cook With Comali show.Fans who were expecting fame to come in the third season have now got the good news.