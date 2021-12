ராஜு உடன் நட்பு இப்படித்தான் தொடங்கியது.. மனம்திறந்த அண்ணாச்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த பிறகு அந்த வீட்டிற்குள் தனக்கிருந்த நட்பை பற்றி மனம் திறந்து அண்ணாச்சி கூறியுள்ளார்.

எதிர்பாராத நேரத்தில் தங்களுக்குள் ஏற்பட்ட கருத்து ஒற்றுமை தான் காரணமா என்று விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.

இப்போ நினைத்தாலும் அதை வியப்பாகத்தான் இருக்கிறது என்று தன்னுடைய பீலிங்கை அண்ணாச்சி ரசிகர்களிடம் கொட்டியிருக்கிறார்.

English summary

Annachi has opened his mind about the friendship he had inside the house after Big Boss left the show. He explained that the consensus was due to an unexpected moment.