வெளிய போய் படிக்கப் போறேன், ஆசையை கூறிய தாமரை..அலட்சியம் செய்த ராஜு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தான் படிக்காததால் பட்ட வேதனையை கூறியிருக்கிறார் தாமரை செல்வி.

அவருக்கு ஆறுதல் கொடுக்கும் விதமாக பேசாமல் ராஜு நக்கல் செய்து இருக்கிறார் என்று ரசிகர்கள் குறைகூறி வருகின்றனர்.

இதுவரைக்கும் ராஜுவுக்கு ஆதரவு கொடுத்து வந்த ரசிகர்கள் தற்போது ராஜுவின் பேச்சை கேட்டு கடுப்பாகி உள்ளனர்.

English summary

Raju ignored Lotus's desire to study. When Thamarai selvi left the bigg boss show, She wanted to study. Raju's remarks mocking his desire have created a buzz among the fans.