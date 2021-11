எந்த கதாபாத்திரத்துக்கும் கச்சிதமாய் பொருந்தும் கலைஞன் ராஜூ தான்...ஆர்ப்பரிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ராஜூ தனக்கு கொடுக்கும் கதாபாத்திரத்தில் அப்படியே பொருந்தி விடுகிறார் என ரசிகர்கள் அவருக்கு ஆதரவு கொடுத்து வருகின்றனர்.

ராஜுவின் ரசிகர்கள் ராஜுவின் ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் புகழ்ந்து தள்ளி வருகின்றனர்.

கலைஞன் என்றால் இப்படித்தான் தண்ணீர் போல இருக்கவேண்டுமென்று நெட்டிசன்களும் இப்போது ராஜுவின் புகழைப் பாடி வருகிறார்கள்.

பருத்திவீரன் டாஸ்க்கில் உண்மையான வெற்றி வீரன் ராஜூ தான்...கொண்டாடும் அவருடைய ரசிகர்கள்

English summary

His fans are praising Raju for changing the role he is given. Many people say that his character has impressed everyone in every task.