கடைசி வரை போராடிய போட்டியாளர்... மூன்றாவது எலிமினேஷன் இவர்தான்.. ரசிகர்களை பீல் பண்ண வைத்து விட்டார்

oi-V Vasanthi

சென்னை: சர்வைவர் நிகழ்ச்சியின் மூன்றாவது எலிமினேஷன் முடிவடைந்துவிட்டது.

இந்த நிகழ்ச்சி 16 போட்டியாளர்களில் தொடங்கி அதற்குப் பிறகு வைல்ட் கார்ட் என்ட்ரியாக இரண்டு போட்டியாளர்கள் வந்திருக்கின்றனர்.

இதுவரைக்கும் ஸ்ருஷ்டி டாங்கே, இந்திரஜா சங்கர் இருவரும் வெளியே சென்ற நிலையில் மூன்றாவது போட்டியாளர் இந்த வாரம் எலிமினேஷன் ஆகிருக்கின்றார்.

மிரட்டும் சர்வைவர்...துடிக்கும் ராம்..என்ன ஆச்சோ பதறும் ரசிகர்கள்

English summary

One contestant is leaving every week on zee tamil Survivor show in which two contestants have already been released and this week the third contestant has left, which has been a bit of a disappointment among his fans, but they are congratulating him on his talent in his field.