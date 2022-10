அதற்குள் ஹேப்பி நியூஸா? மகாலட்சுமிக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்..எதிர்பார்த்தது நடந்து விட்டதே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தற்போது ட்ரெண்டிங் ஜோடியாக இருந்து வரும் மகாலட்சுமி வெளியிட்ட மகிழ்ச்சியான போஸ்ட் ரசிகர்களிடம் வாழ்த்துக்களை பெற்று வருகிறது.

மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை தொடங்கிய மகாலட்சுமிக்கு திருமணம் முடிந்த ஒரு சில நாட்கள் தான் ஆன மாதிரி இருந்து. அதற்குள் ஒரு மாசம் ஆயிடுச்சா? என அனைவரும் கேட்டு வருகிறார்கள்.

இப்ப வரைக்கும் ட்ரெண்டிங் ஜோடியாக இருக்கும் இவர்கள் வெளியிட்ட புகைப்படங்கள் தற்போது மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இணையத்தில் லீக்கான ரவீந்தர் வீடியோ... அப்போ மகாலட்சுமி ஆசைப்பட்டது நடக்காதா.??

