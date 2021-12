பிரண்ட்ஸ் ஆப் போலீஸ் பகத்.... இதுக்காகவே இவர வாழ்த்தலாம்...!!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இந்த வருடம் தன் நகைச்சுவையான நடிப்பினால் தமிழ் சினிமாவின் தவிர்க்க முடியாத காமெடியனாக உருவாகி இருக்கிற நகைச்சுவை நடிகர் ரெட்டின் கிங்ஸ்லி யின் பிறந்தநாள் இன்று.

தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரையில் படங்களில் காதல்,சென்டிமென்ட் காட்சிகளை விட காமெடி காட்சிகளுக்கு அதிகமான வரவேற்பு இருக்கும்.

ஒரு படத்தில் அனைத்தும் சரியில்லாமல் இருந்தும் காமெடி மட்டுமே சரியாக அமைந்து செம ஹிட்டான படங்களும் இருக்கிறது. இதனால்தான் புதுப்புது காமெடியன்கள் பலர் உருவாகி வருகின்றனர்.

English summary

Today is the birthday of comedian Redin Kingsley, who has emerged as the inevitable comedian of Tamil cinema due to his comedic performance this year.