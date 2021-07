வாயில் கைவைத்து "உஸ்ஸ்" சொன்ன சனம்.. உற்றுப் பார்த்து அசந்த ரசிகர்கள்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : பிக் பாஸுக்குப் பிறகு சனம் ஷெட்டிக்கு நிறைய ரசிகர்கள் சேர்ந்து விட்டனர். இன்ஸ்டாகிராமில் சனத்தைப் பார்க்காவிட்டால் அவர்களுக்கு போரடித்து விடுகிறதாம்.

பிக் பாஸ் வீட்டில் சனம் நிறைய நல்ல பெயரை சம்பாதித்தார். அது இப்போது வெளியில் வந்த பிறகும் தொடர்கிறது.

அவரது இன்ஸ்டாகிராமில் இப்போதெல்லாம் அடிக்கடி ஏதாவது படம் போட்டுக் காட்டுகிறார். எம்புட்டு நாளாச்சு இப்படி பார்த்து என்று ரசிகர்களும் குதூகலமாகி விடுகிறார்கள்.

English summary

Bigg Boss has brought big fame to Sanam Shetty. She is very busy in Instagram nowadays and her latest photo has gone viral now.