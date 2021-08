"சேலை கட்டிய செம்பருத்தி".. அடடா அள்ளுதே.. ஏங்குதே ரசிகர்களின் மனது!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : இழுத்து சொருகிய புடவையில் ஷபானாவை பார்த்ததும் சலசலத்து போன ரசிகர்களால் லைக்குகளை போடாமல் இருக்க முடியவில்லையாம்.

பவ்வியமாக வந்தாலும் அந்த க்யூட்னஸ்க்கு அளவில்லையே என ஏங்கும் ரசிகர்கள் விழி மூட மறந்து விட்டார்களாம். அப்படி ஒரு அம்சமான சேலைக்கட்டுடன் ஷபானா இன்ஸ்டாவை அலற வைத்துள்ளார்.

மாடர்ன் உடை தான் கவர்ச்சி என்று யார் சொன்னது!! எங்க தலைவியின் சேலை அழகுக்கு ஈடு இருக்குமா என ஆர்ப்பரிக்கும் ரசிகர்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் கமெண்டுகளை கொளுத்தி விடுகின்றனர்.

அடடா முடிஞ்சு போச்சா.. இன்ப அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்.. வெட்கப் புன்னகையில் ஷபானா

English summary

Shabana is rocking in saree costume in her latest photoshoot and the photos are viral among the netizens.