காதலிக்க நேரமில்லை நடிகைக்கு திருமணம்...காதலிக்க வயது தேவையில்லை என்று நிரூபித்து விட்டாரே

oi-V Vasanthi

சென்னை: 90ஸ் கிட்ஸ் களின் ஃபேவரைட் சீரியலான காதலிக்க நேரமில்லை சீரியல் நடிகைக்கு சமீபத்தில் திருமணம் முடிந்துள்ளது.

காதலிப்பதற்கு வயது தேவையில்லை என்று தற்போது அவர் நிரூபித்து விட்டார் என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

38 வயதில் திருமணம் முடிப்பது அவருடைய விருப்பம் என்று அவருடைய ரசிகர்கள் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி வருகின்றனர்.

Serial actress Chandra Lakshman is married to Dos Krishti, who is acting with her in the serial. Chandra continues to thank the fans for their wishes.