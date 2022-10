நடிகை திவ்யா கணவரோடு ஏற்பட்ட பிரச்சனைக்கு காரணம் பிரபலமான சீரியல் நடிகை தானா? இப்படி எல்லாமா!!??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான கேளடி கண்மணி சீரியல் மூலமாக சின்னத்திரை இல் அறிமுகமான திவ்யா ஸ்ரீதர் தற்போது பரபரப்பான வீடியோவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

தன்னுடைய காதல் கணவர் தன்னை அடித்து துன்புறுத்துவதாக அவர் அதில் பேசியிருக்கிறார்.

திவ்யாவுக்கும் அவருடைய கணவருக்கும் பிரச்சனைக்கு காரணம் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் செல்லமா சீரியல் கதாநாயகி என்று கூறியிருக்கிறார்.

புகைப்படத்தை காட்டி மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்த இளம் தம்பதிகளான நவீன்,கண்மணி... குவியும் வாழ்த்துக்கள்

English summary

Divya Sridhar, who debuted on the small screen through Keladi Kanmani serial aired on Sun TV, has now released a sensational video. In it, she has talked about her love husband beating her and harassing her. She has said that the cause of the problem for Divya and her husband is Anshitha, the heroine of Chellama serial aired on Vijay TV.