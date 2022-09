மகாலட்சுமி வெளியிட்ட உருக்கமான பதிவு... அட்வைஸ் கொடுக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகையான மகாலட்சுமி தற்போது இன்ஸ்டாகிராம் லைவ்வில் தன்னுடைய ரசிகர்களிடம் உருக்கமான வேண்டுகோளை விடுத்துள்ளார்.

தனது திருமணத்தில் தன்னைப் பற்றி எவ்வளவோ நெகட்டிவ் கருத்துகள் வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் மகாலட்சுமியால் தனது கணவரை பற்றி பாடி ஷேமிங் பண்ணுவதை மட்டும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை என்று கூறி இருக்கிறார்.

நெகட்டிவ் கருத்துகளை பேசுபவர்களை பற்றி கண்டுகொள்ளாமல் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்றும் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்றும் ரசிகர்கள் இவருக்கு அட்வைஸ் கொடுத்து வருகிறார்கள்.

English summary

Mahalakshmi's expression of her love for her husband, call me whatever you want. But, she is saying fervently that she should not sing and shame about my husband.