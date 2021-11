ஷபானா அவசர கல்யாணத்திற்கு இது தான் காரணமா? பெற்றோர் நேரில் வந்து வாழ்த்தாதது ஏன்?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரையில் முக்கியமான இடத்தில் இருக்கும் ஷபானாவின் திருமணம் அவசர அவசரமாக நடந்தது ரசிகர்களுக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

ரசிகர்கள் பலர் தங்களுடைய சந்தேகங்களை கமெண்டுகளாக சமூக வலைத்தளத்தில் கேட்டு வருகின்றனர்.

ஆனாலும் அவருடைய தீவிரமான ரசிகர்கள் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை பொழிந்து வருகிறார்கள்.

There have been several comments on social media about Shabana and Aryan's marriage after their marriage ended easily.