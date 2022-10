தல தீபாவளியில் நெகிழ்ச்சியாய் புது மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்த ஷபானா.. மூவராக தீபாவளி கொண்டாட்டம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகைக்கு சின்னத்திரை நடிகை ஆன ஷபானா வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களின் மத்தியில் வியப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தல தீபாவளியில் தங்களுக்கு கிடைத்த புது உறவை பற்றி ஷபானா உருக்கமாக பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

ஷபானா வெளியிட்ட பதிவிற்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

பல நாள் ஆசை,எதிர்பார்த்தது வந்துவிட்டது.. மகிழ்ச்சியை கொண்டாடும் மகாலட்சுமி.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

English summary

Shabana, who became a small screen actress for Diwali festival, has created a surprise among the fans. Shabana has posted a warm message about her new relationship on Thala Diwali. Fans are congratulating Shabana for the post.