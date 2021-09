காற்றோட்டமாக அமர்ந்திருக்கும் ஷிவானி... கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பல பலனு இருக்கும் தொடை அழகை காட்டி ரசிகர்களை பரவசம் அடைய வைத்திருக்கும் ஷிவானியின் லேட்டஸ்ட் தரிசனத்தை கண் இமைக்காமல் ரசிகர்கள் ரசிக்கிறார்களாம்.

எத்தனை முறை பார்த்தாலும் சலிக்காத பேரழகியாக இவர் உட்கார்ந்து இருக்கும் அழகை பார்த்து உச்சுக் கொட்டி வருகிறார்கள்.

சின்னத்திரையிலிருந்து வெள்ளித்திரைக்கு போனாலும் இன்ஸ்டாகிராமில் ரசிகர்கள் பாசத்தை பிழிகிறார்கள்.

English summary

Fans have been nagging Shivani, who posted on Instagram, asking for an update on the new film. Moreover, congratulations are pouring in for Shivani, who is now back on Instagram.