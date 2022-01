சித்து,ஸ்ரேயா ஜோடியிடம் சிறுவன் கேட்ட கேள்வி..ஆடிப்போன சித்து..கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் திருமணம் முடிந்த ஸ்ரேயா,சித்து தம்பதியிடம் திருமண விழாவில் சிறுவன் கேட்ட கேள்வி வைரலாக பரவி வருகிறது.

நல்லா இருக்குற குடும்பத்துல இப்படி பிரச்சனையை கிளப்பலாமா??என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

The question asked by the boy at the wedding to Shreya and Sidhu, who recently got married, has gone viral.Netizens have been wondering if a good family can cause such a problem.