oi-V Vasanthi

சென்னை: குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் ரசிகர்களின் அன்பை பார்த்து மிரண்டுபோன ஸ்ருத்திகா ரசிகர்களுக்கு நன்றி கூறி இருக்கிறார்.

இப்படி நடக்கும்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை... தழுதழுத்த குரலில்..ஃபீல் பண்ண வைத்த ஸ்ருதிகா

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக இப்படி நடக்கும்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்று ஸ்ருதிகா கூறியிருக்கிறார்.

ஸ்ருதிகா தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ரசிகர்கள் கொடுத்த வரவேற்பு மறக்க முடியாதது என்று கூறியிருக்கிறார்.

Sruthika is thanking the fans who were stunned to see the love of the fans on the show Cook With Comali.Sruthika has said that she never expected this to happen through the Cook With Comali show.