வீட்டை விட்டு கிளம்பிய ஜனனி.. வீட்டிற்குள் வரும் புது நபர்.. குணசேகரனுக்கு இனி திண்டாட்டம் தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ஜனனி வீட்டை விட்டு வெளியே சென்று விட்டார்.

தீபாவளி சீர் செய்வதற்காக வந்த ஜனனியின் குடும்பத்தினருக்கு பெரிய அதிர்ச்சி தான் கிடைத்திருக்கிறது.

ஜனனியை காணாமல் அனைவரும் தேடிக் கொண்டிருக்கும்போது வீட்டுக்குள்ளே வரும் நபரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டு இருக்கிறது.

வீட்டை விட்டு கிளம்ப முடிவெடுத்த ஜனனி.. புது பிரச்சனையை தொடங்கிய மாமியார்..சூடு பிடித்த எதிர்நீச்சல்

English summary

Janani has left the house in the Ethir Neechal serial which is being aired on Sun TV. Janani's family, who had come to celebrate Diwali, got a big shock. When everyone was looking for Janani, there was a commotion when a person entered the house.