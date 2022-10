பிறந்தநாளில் கர்ப்பமாக இருக்கும் செய்தியை கூறிய கயல் சீரியல் நடிகை.. இதை மறைத்து நடித்திருக்கிறாரே!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கயல் சீரியலில் தேவி கேரக்டரில் நடிக்கும் அபிநயா தற்போது கர்ப்பமாக இருக்கும் செய்தியை ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

நடிகை அபிநயாவின் கணவர் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ஈரமான ரோஜாவே சீரியலில் நடித்து வருகிறார்.

சீரியலில் நடிக்கும் போது தான் கர்ப்பமாக இருக்கும் செய்தியை மறைத்து இவர் நடித்து வந்ததால் தற்போது இவர் வெளியிட்டு இருக்கும் புகைப்படம் ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியாக இருந்து வருகிறது.

English summary

Abhinaya, who plays the character of Devi in ​​the serial Kayal aired on Sun TV, has shared the news that she is pregnant with her fans. Actress Abhinaya's husband Vijay is acting in the serial Wet Rojave aired on Sun TV.As she has been hiding the news that she is pregnant while acting in the serial, the photo she is releasing now is a pleasant surprise for her fans.