என்னதான் சீரியல் என்றாலும் நியாயம் வேண்டாமா?? டாப் சீரியலில் சொதப்பல்கள்...காண்டான ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ரோஜா சீரியலில் நடந்த கொடுமைகள் தான் தற்போது நெட்டிசன்களின் கேலிக்கு உள்ளாகியுள்ளது.

உபதேசம் எல்லாம் ஊருக்கு மட்டும்தானா? ?என்று சீரியலில் நடிக்கும் நிஜ டாக்டரிடம் ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

ஓமிக்ரான் லேசான வைரஸ்னு நினைச்சிராதீங்க.. அலர்ட்டா இருங்க: கொரோனா பாதித்த மருத்துவர் சொல்றதை பாருங்க

English summary

The atrocities in the Rose series airing on Sun TV are now being mocked by Netizens.Is the sermon all about the city? ? Fans are asking questions to the real doctor who plays in the serial.