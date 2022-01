எம்ஜிஆர், நம்பியார் காலத்து மரு டெக்னிக்கே தோத்துப்போச்சு...ஒரே மாஸ்க்கால் உருமாற்றம்.. எல்லை மீறிய ரோஜா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ரோஜா சீரியலில் நடந்த முக மாற்றத்தை பார்த்து தான் தற்போது ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்து விடுகின்றனர்.

என்னதான் பட்ஜெட் பிராப்ளமாக இருந்தாலும் இப்படியா நடுரோட்டில் அறுவைசிகிச்சை இல்லாமலேயே முக மாற்றம் செய்து விடுவார்கள் என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Roja serial memes: Fans are currently exited to see the change of face in the Rose serial.Netizens have been articulating that no matter what the budget problem is, they will still have a facelift without surgery in the middle of nowhere.