தயவு செய்து யாரிடமும் அப்படியெல்லாம் பேசாதீர்கள்... உருக்கமாக பதிவிட்ட சூப்பர் சிங்கர் ராஜலட்சுமி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலம் அடைந்த ராஜ லட்சுமி தற்போது இன்ஸ்டாகிராமில் வீடியோவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

பொதுவாக யாராக இருந்தாலும் அடுத்தவர்களிடம் நெகட்டிவ் கருத்துக்களை பேசக்கூடாது அதுவே ஒரு சில பாசிட்டிவ் கருத்துகளை பேசினால் எவ்வளவு நல்லது என்று ராஜலட்சுமி ரசிகர்களுக்கு அறிவுரை கூறியிருக்கிறார்.

வலியோடு சிரிக்கும் மகளை பார்த்து லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் உருக்கம்.. மன வலிமை பெருசு தான்

English summary

Rajalakshmi has advised the fans that in general, no matter who they are, they should not speak negative comments to others, and it is good if they speak a few positive comments.