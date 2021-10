‘பயங்கரமா உன் மீது கோபத்தில் இருக்கிறேன் போ’ ...சுருதியை அதட்டிய தாமரை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இன்றைய ப்ரோமோக்கள் எல்லாமே அழுகாச்சி சீன்களாக இருந்து ரசிகர்களை காண்டாக்கி வருகிறது.

வாய் இருக்கிறது என்பதற்காக என்ன வேணாலும் பேசலாமா என்று தாமரைச் செல்வியை நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

விளையாட்டு என்றால் அனைவருக்கும் ஒன்றுதான் அதில் உணர்ச்சி வசப்படக் கூடாது என்று ரசிகர்கள் தாமரைக்கு அறிவுரைகளையும் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Since Shuruthi has taken her coin, she does not like talking to Thamarai who is angry with her and says you go away.