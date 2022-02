பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: தாமரைக்காக வருண் செய்த சூப்பர் செயல்.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட வருண் தன்னோடு இருந்த சக போட்டியாளரான தாமரைச்செல்விக்கு செய்த செயல் ரசிகர்களின் மத்தியில் நன்மதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வருண் செய்த செயலை தற்போது அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் தாமரைச்செல்வி அனைவரிடமும் கூறி மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளார்.

English summary

Varun, was present at the Big gBoss show, has done well for his fellow contestant Thamarai selvi.Varun's deed is now on the Ultimate show and Thamarai selvi is happy to tell everyone.