எப்படி இருந்த நான் இப்படி மாறி விட்டேன்... சர்வைவரின் மாற்றத்தில் உமாபதி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சர்வைவர் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு உமாபதியின் மாற்றத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் அதிர்ந்து போய் இருக்கின்றனர்.

எப்படி இருந்த நான் இப்படி மாறி விட்டேன் என்று சொல்வது உமாபதிக்கு தான் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

தன்னுடைய ரசிகர்களுக்கு வித்தியாசமான உமாபதி நன்றி கூறியுள்ளார்.

English summary

Umapathy has posted about the change he has undergone on Survivor show and the fans who have affection for him.