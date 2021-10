பிக்பாஸ் இந்த வாரம் வெளியேற போட்டிப்போடும் இருவர்...டாப் 5 இடத்தில் உள்ளவர்கள் யார் விவரம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் முதல் வார எலிமினேஷன் யார் என்று பார்ப்பதற்காக ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கின்றனர்.

அவராக இருக்குமோ அல்லது இவராக இருக்குமோ என்று ரசிகர்கள் ஒரு பக்கம் கெஸ் பண்ணி கொண்டு இருந்தாலும் ஓட்டுக்கள் வித்தியாசம் மிகச் சொற்ப அளவில் தான் இருந்து வருகிறது.

ஒரு வழியாக ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு படியே இந்த வாரம் எலிமினேஷன் இருக்குமா இல்லை கண்டெண்ட்காக எலிமினேஷனில் ஆளை மாற்றி விடுவார்களா என பலர் குழம்பி வருகின்றனர் . .

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நெகட்டிவ் கமெண்டுகள் வராத ஒரே போட்டியாளர் இவர்தான்

English summary

With the first week of elimination scheduled for the fifth season of The Big Bang today, the names of the two contestants who are at the bottom in terms of votes from the show and the names of the contestants in the top 5 are going viral on the social media.