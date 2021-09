தண்ணில கண்டம்...சர்வைவரில் தவிக்கும் போட்டியாளர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : ஆரம்பமே அட்டகாசமாக தண்ணியில ஆரம்பித்திருக்கும் சர்வைவர் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளர்கள் எதிர்நீச்சல் போட்டு கலக்கி வருகிறார்கள்.

நிகழ்ச்சி நடக்கும் இடம் அதிகமாக தண்ணீர் சூழ்ந்த இடமாக இருப்பதால் தண்ணியிலே போட்டியாளர்களை தவிக்க விட்டு விட்டார்கள் போல.

எப்படியும் போட்டியை வென்று விடாமல் விடமாட்டோம் என்று கண்களில் வெறியோடு வெற்றியை நோக்கி பயணிக்கும் போட்டியாளர்களை பார்த்து ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

English summary

The promo of The Survivor, which is being telecast in Zee Tamil, is now going viral on the social media. Fans who have seen these promos are eagerly waiting for the show. Each promo is stirring at the height of the erection.