வயது வித்தியாசம் இருந்தாலும் திருமணம் செய்ய ஒரே காரணம்... மனம் திறந்த கன்னிகா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:கன்னிகா ரவி சினேகன் ஜோடியை வயது வித்தியாசத்தை சொல்லி கலாய்க்கும் ரசிகர்களுக்கு கன்னிகா ரவி அசத்தலான பதில் கூறியுள்ளார்.

5 வார்டுகளில் உள்ள 7 வாக்குச்சாவடிகளில் இன்று மறுவாக்குப்பதிவு.. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கியது..!

என்ன தான் வயது வித்தியாசம் இருந்தாலும் இந்த அளவிற்கு காதலித்து திருமணம் செய்வதற்கு ஒரே காரணம் இதுதான் என்று கன்னிகா விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Kannika Ravi Sinegan has given a stunning answer to the fans who are articulating the age difference of the couple.Kannika explains that this is the only reason to fall in love and get married to such an extent, regardless of age.