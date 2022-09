ஏமாற்றப்பட்டவர்களின் வலியை சொல்லும் திரைப்படம் "ஓடிடி ரிலீஸ்".. இதற்காகவே எதிர்பார்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:கதைகளையே படத்தின் ஹீரோவாக வைத்து படம் எடுக்கும் மலையாள திரையுலகில், மற்றும் ஒரு சிறப்பான கதையம்சதோடு திரையரங்கில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற படம் தீர்ப்பு.

இந்தப் படத்தின் ஓடிடி உரிமையை பெற்ற ஹாட்ஸ்டார் நிறுவனம் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி தன்னுடைய அதிகாரப்பூர்வ ஓடிடி தளத்தில் வெளியிடுகிறது.

நல்ல கதையம்சமுள்ள படங்களை ரசிக்கும் ரசிகர்களுக்கும், நேசிக்கும் நெஞ்சங்களுக்கும் இந்தப் படம் நல்ல விருந்தாக அமையும் என்று மலையாள பட ரசிகர்கள் படத்தை ஓடிடி யில் வரவேற்க ஆவலாய் இருப்பதாக கூறி வருகின்றனர்.

ஓடிடி தளங்களில் இருப்பது ஆபாச படம்..என் கணவர் தயாரித்தது கவர்ச்சி படம்.. ஷில்பா ஷெட்டி புது விளக்கம்

English summary

In the Malayalam film industry and with a great storyline, the film was released in theatres and became a hit theerpu movie. Hotstar, which has bagged the OTT rights of the film, will officially launch the film on September 30.