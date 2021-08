தலைசாய்த்து சிரித்த வாணி.. கன்னக் குழியில்... தலைக்குப்புற விழுந்த ரசிகர்கள்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இளவேனிற் காலத்தில் வந்து இறங்கிய தேவதை போல வெளிர் நிறத்தில் வாணி போஜனை பார்த்து குதூகலிக்கும் ரசிகர்கள் கமெண்ட்களில் பூக்களைத் தூவுகின்றனர்.

பால்வண்ண மேனியில் பாலாடையைப் போல மேலாடை இருக்கவா நழுவ வா என குழம்புவதைப் பார்த்து ரசிகர்களும் அந்த ஆடையை மூச்சுப் பிடித்து ஊதி பார்க்கின்றனர்.

என்ன சொன்னாலும் அந்த பார்வைக்கு எப்போதுமே தனி கிக்கு இருக்குனு சொக்கிப் போன ரசிகர்கள் போதையேறி சுற்றி வருகிறார்களாம் வாணி போஜன் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில்.

English summary

Actress Vani Bhojan is doing movies nowadays and still a crush for every youth of TV serial savvy youths. She has posted some cute photos in her Instagram page and its viral.