சமாதான கொடி காட்டியவருக்கு வனிதா வைத்த முற்றுப்புள்ளி... இதுதான் அதுவா...!!??

சென்னை: கர்மா குறித்து பிரபல நடிகை வனிதா டுவிட் செய்துள்ளது,வனிதா பற்றிய ரவீந்திரனின் பழைய விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக உள்ளதாக வனிதாவின் ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

தற்போது நடந்த புகழில் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அவருக்கு வாழ்த்து கூறிய வனிதா, ரவீந்திரனுக்கு வாழ்த்து கூறி ஒரு போஸ்ட் கூட போடவில்லை என்பதையும் பலர் சமூக வலைத்தளத்தில் கேள்விகளாக எழுப்பி வருகிறார்கள்.

என்னதான் ரவீந்தர் நானும் வனிதாவும் சகஜமாக மாறிவிட்டோம் என்று கூறினாலும் தற்போது சமூக வலைதளத்தில் ரசிகர்கள் கேள்விகளுக்கு வனிதாவின் பதில் நச்சென்று அமைந்திருப்பதாக பலர் கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Actress Vanitha has tweeted about Karma, Vanitha's fans are saying that it is a response to Ravindran's old criticisms about Karma.