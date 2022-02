வனிதாவின் மூளைக்குள் அந்த வார்த்தை... அவருடைய நடவடிக்கைக்கு காரணம் இதுதானா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் வனிதாவின் நடவடிக்கை நெட்டிசன்களை கலாய்க்க வைத்துள்ளது.

வனிதா இந்த மாதிரி நடந்து கொள்வதற்குக் காரணம் அவருடைய மூளையில் யாரோ அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

வெகுண்டு எழுந்த தாமரை.. சண்டைக்களமாக மாறிய பிக்பாஸ் வீடு... இதுதான் காரணமா

English summary

Vanitha, who has re-entered the Bigg Boss house for the third time, has someone in her brain saying that you are the owner of this house, which is why Vanitha is behaving so differently.