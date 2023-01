நாங்கெல்லாம் ரூல்ஸையே பிரேக் பண்றவங்க.. அசீமுடன் எடுத்த போட்டோக்களை பதிவிட்ட வனிதா.. ஏன் என்னவாம்?

பிக்பாஸ் அசீமை பலர் எதிர்த்து வரும் நிலையில் அவரை தனது வீட்டிற்கு வரவழைத்து நடிகை வனிதா விஜயகுமார் விருந்தளித்துள்ளார்.

சென்னை: பிக்பாஸ் அசீமுக்கு எதிராக பலர் கண்டனங்களை பதிவிட்டு வரும் நிலையில் அவரை தனது வீட்டிற்கு அழைத்து வனிதா விஜயகுமார் விருந்தளித்துள்ளார்.

பிக்பாஸ் சீசன் 6 கடந்த அக்டோபர் மாதம் தொடங்கி 106 நாட்கள் முடிந்து கடந்த வாரம் இந்த நிகழ்ச்சியே முடிவடைந்தது. இந்த நிகழ்ச்சியின் இறுதி போட்டியில் அசீம், விக்ரமன், ஷிவின், மைனா நந்தினி ஆகியோர் இருந்தனர்.

இவர்களில் அசீம், விக்ரமன் இடையே முதல் இடத்திற்கு யார் வருவார்கள் என்ற போட்டி அதிகமாக இருந்தது. அசீம் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்த பெண்களை அவதூறாக பேசி வந்தார். எப்போது பார்த்தாலும் யாருடனாவது சண்டையிட்டு வந்தார்.

Actress Vanitha Vijayakumar give treat to Azeem who won Biggboss 6 by inviting him to her house? she has released images in twitter.