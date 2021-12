சர்வைவரில் ஜெயித்த பணம் இன்னும் கைக்கு வரவில்லை..அதுக்குள்ள இப்படியா??விரக்தியில் விஜி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சர்வைவர் நிகழ்ச்சியில் வின்னராக ஜெயித்து இருக்கும் விஜயலட்சுமி நிலைமையை பார்த்து ரசிகர்கள் பரிதாபப்பட்டு வருகின்றனர்.

கஷ்டப்பட்டு ஜெயித்த பணம் இன்னும் கைக்கு வராத நிலையில் அதை பற்றி பலர் பல விதமாக பேசுவது விஜயலட்சுமிக்கு வேதனையை கொடுத்துள்ளதாம்.

தன்னைப்பற்றி நெகட்டிவ் கமெண்டுகள் வருவதற்கு காரணம் ஒரு சிலர்தான் என்று விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Vijayalakshmi is saddened that so many people are talking about it in so many ways that the hard earned money is still out of reach.