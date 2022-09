ரோஜா சீரியலை விட்டு விலகும் நடிகை..!! இனி கதையே மாறப்போகிறது..மறுபடியும் முதலில் இருந்தா..??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ரோஜா சீரியலில் தற்போது அணு கேரக்டரில் நடித்து வந்த வி ஜே அக்ஷயா விலகப் போகிறார் என்ற செய்திகள் பரவி வருகிறது.

அணு கேரக்டரில் ரோஜா சீரியலில் வில்லியாக அக்ஷயா நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இவர் தற்போது கர்ப்பமாக இருப்பதால் இந்த முடிவா? ?என ரசிகர்கள் குழப்பத்தோடு கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கிறார்கள். ஆனால் அதற்கு அவர் தெளிவாக பதிலை கூறியிருக்கிறாராம்.

English summary

Vj Akshaya has said that he has no problem with acting in this serial even when he is pregnant and that he is now seven months pregnant and will continue to act in this serial. This has caused confusion among the fans.