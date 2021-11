பாவாடை தாவணியில் பவ்யமாக மாறிய விஜே பார்வதி...அசந்து போன ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பட்டுப்பாவாடை தாவணியில் பக்குவமாக கேப்ஷன் கொடுத்த விஜே பார்வதிக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

வழக்கம் போல பெரிய கண்ணாடியில் இவருடைய கெத்தான போஸ் பார்த்து ரசிகர்கள் அசந்து போயிருக்கிறார்கள்.

திருக்கார்த்திகை வாழ்த்துக்களை சொல்லி ரசிகர்களிடம் வாழ்த்துக்களை பெற்றிருக்கிறார் விஜே பார்வதி.

English summary

Fans were stunned to see VJ Parvathi posting a photo in a skirt scarf. Fans have been raving about the caption he posted that he did not know how to pose.