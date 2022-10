"அசல் கோலார் ”பற்றி ட்விட் போட்ட "ப்ளூ சட்டை மாறன்”.. பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை இப்படி கலாய்ச்சிட்டாரே!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இதுவரைக்கும் திரைப்படங்களை விமர்சித்து வந்த ப்ளூ சட்டை மாறன் முதல் முறையாக பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விமர்சித்து இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் போட்டியாளர் அசல் கோலார் பற்றி ரசிகர்களிடம் கருத்து கேட்டு ப்ளூ சட்டை மாறன் வெளியிட்ட பதிவு பலராலும் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6: Blue Shirt Maran, who has been criticizing movies for the first time, is criticizing the Bigg Boss show for the first time.A post posted by Blue Shirt Maran asking fans for their opinion on Bigg Boss contestant Asal Kolar is being shared by many.