ஆலியா மானசாவிற்க்கு ஏற்பட்ட திடீர் விபத்து.. அவரே வெளியிட்ட வீடியோ.. இந்த நிலைமையிலா இருக்கிறார்!?

சென்னை: சன் டிவி ஒளிபரப்பாகி வரும் இனியா சீரியலில் கதாநாயகி ஆலியா மானசாவிற்கு திடீரென விபத்து ஏற்பட்டு இருக்கிறது.

விபத்தில் தன்னுடைய கால்களில் அடிபட்டிருக்கும் நிலையில் தன்னுடைய ரசிகர்களிடம் உருக்கமான வேண்டுகோளை வைத்திருக்கிறார்.

எப்போதும் துரு துருவென இருக்கும் ஆலியா மனசா திடீரென காலில் அடிபட்டிருக்கும் வீடியோ வெளியானதும் ரசிகர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

Alya Manasa, the heroine of Sun TV's serial Iniya, has a sudden accident.While his legs were injured in an accident, he has a heartfelt appeal to his fans.Fans are raising various questions after the video of Alya Manasa, who is always rusty, was suddenly hit on the leg.